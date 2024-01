Vicino al Milan, ora ha scelto l’Inter: Taremi in arrivo grazie a una sua mossa

Il primo iraniano della storia dell'Inter è in arrivo. La conferma arriva anche da Sport Mediaset, che nel focus mercato sui nerazzurri svela i dettagli di quello che a tutti gli effetti è il primo colpo per l'estate "Taremi dovrebbe firmare per due anni, più opzione per il terzo anno. Guadagnerà circa 3 milioni di euro".

L'attaccante ha fatto i suoi passi verso l'Inter: "Le pretese economiche erano diverse e dopo lo stop per il decreto crescita ha comunque accettato le condizioni del club nerazzurro, costretto ovviamente a rivedere l'offerta al ribasso. E' stato vicino al Milan in estate, arriverà comunque in città, ma pronto a vestire altri colori. Non si è ancora sbilanciato pubblicamente, ma la sua decisione l'ha presa. Taremi sarà quindi il prossimo colpo a zero della premiata ditta Marotta-Ausilio".