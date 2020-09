MD – Vidal, c’è l’accordo col Barça: rinuncia all’ultimo anno di contratto per Conte. Ora l’Inter…

In attesa di capire cosa succederà sul fronte Kanté, l’Inter è sempre più vicina ad Arturo Vidal. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’uscita del cileno dal Barcellona è ormai imminente dopo il cambio di strategia del calciatore. Fonti interne al club blaugrana avrebbero confermato che Vidal ha rinunciato al suo ultimo anno di contratto e vuole solamente quello che gli spetta fino a oggi. Il cileno ha capito da tempo di non rientrare nei piani di Koeman e vuole raggiungere il prima possibile Conte all’Inter.

Per Vidal è anche un discorso economico. Per godere dei benefici fiscali di un ritorno in Italia, Vidal deve firmare un contratto di almeno due anni, contratto che gli viene offerto dall’Inter. Ora c’è da capire se dopo l’accordo tra il giocatore e il Barça, il club blaugrana farà partire il giocatore a titolo gratuito oppure chiederà all’Inter un piccolo esborso simbolico come fatto per Rakitic al Siviglia. Ma il Barça crede che gli ottimi rapporti col club nerazzurro faranno trovare una soluzione.