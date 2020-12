Inter, Vidal: “Triste aver perso un’occasione unica. Ce la metteremo tutta per lo scudetto”

E’ di Arturo Vidal, grande assente nella gara di ieri per infortunio, il primo messaggio social dopo la grande delusione contro lo Shakhtar. L’Inter non è infatti riuscita a vincere la gara con gli ucraini ed è stata eliminata dalla Champions League nella fase a gironi per il terzo anno di fila. Il cileno, però, non si abbatte e su Twitter ha voluto mandare questo messaggio a tutto l’ambiente: “É molto triste vedere persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions, ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto.. Forza Inter!!!”.