Curva Nord: “Inter eliminata brucia, ma i conti si fanno alla fine. Fiducia a squadra e club”

Sono piovute tantissime critiche addosso alla società, all’allenatore e alla squadra dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League subita dall’Inter di Antonio Conte ieri sera dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Molti tifosi nerazzurri, infatti, non hanno risparmiato feroci contestazioni, soprattutto sui social.

In difesa del club e della squadra, però, si è schierata la parte più calda del tifo interista, la Curva Nord, che ha diramato questo comunicato:

“L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine.

Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. NOI SIAMO INCONDIZIONATO AMORE. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord“.