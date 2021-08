Inter, tutto su Vlahovic: è lui l’erede di Lukaku. La Fiorentina fa il prezzo

L'attaccante serbo, rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A, è il preferito della dirigenza nerazzurra

Fabio Alampi

L'Inter, in caso di dolorosissima cessione di Romelu Lukaku, non intende farsi trovare impreparata: la dirigenza nerazzurra ha già individuato quello che dovrebbe raccogliere l'eredità del bomber belga. Il nome, secondo Tuttosport, è quello di Dusan Vlahovic: "Se addio doloroso sarà, l'Inter non potrà però rimanere ferma a versare lacrime su Lukaku andato. [...] Sarà necessario "aggredire" immediatamente il mercato e reinvestire una parte consistente dell'incasso per consegnare a Simone Inzaghi un sostituto se non di eguale valore - praticamente impossibile -, degno comunque della maglia dell'Inter e di una squadra che vorrà comunque lottare per confermarsi almeno in Champions. Duvan Zapata dell'Atalanta è un obiettivo concreto, ma il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza nerazzurra è uno: Dusan Vlahovic".

Rinnovo complicato

"Vlahovic da mesi è infatti un tema scottante a Firenze perché ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non ha ancora rinnovato. Il presidente Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di chiudere in fretta la pratica, ma finora l'intesa non è stata firmata. La Viola vorrebbe prolungare almeno fino al 2025, alzando l'attuale ingaggio da circa 0.5 milioni più bonus, a quasi 3. Un'offerta importante, cifre però che l'Inter potrebbe garantire senza problemi al serbo".

La Fiorentina fa il prezzo

"La Fiorentina nei mesi scorsi ha respinto sondaggi di diversi club italiani ed europei per il proprio bomber, chiedendo sempre almeno 60 milioni per cederlo. Nelle trattative per il rinnovo le parti stanno parlando anche di inserire una clausola di rescissione da 65-70 milioni. Il prezzo di Vlahovic, dunque, è presto fatto: per sedersi al tavolo con la Fiorentina serviranno almeno 60 milioni, a meno che l'Inter non provi a inserire nell'operazione una contropartita, come il solito Pinamonti (nel mirino del Cagliari e di Empoli, entrambi però impossibilitati a versargli i 2.2 milioni d'ingaggio), o soprattutto Sensi, giocatore che il club viola sta corteggiando da diverse settimane".