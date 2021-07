CM – Inter, Lautaro Martinez via l’anno prossimo? Il sogno è Vlahovic

I nerazzurri - in caso di addio del Toro - sognano l'attaccante serbo della Fiorentina, seguito anche dalla Juve

Un nuovo scenario per Lautaro Martinez. In attesa di novità sul fronte rinnovo di contratto con l’Inter, Calciomercato.com parla della possibile permanenza in nerazzurro del Toro anche senza prolungamento, per un’altra stagione. “Non va esclusa nemmeno l'ipotesi che Lautaro resti a Milano senza rinnovo del contratto. In tal caso l'argentino sarebbe ceduto l'anno prossimo, quando l'Inter potrà affiancare Juventus e Milan nella corsa al serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Destinato a rimanere in maglia viola per un'altra stagione”, si legge. Per il sito, è lui il vero sogno nerazzurro per l'attacco.