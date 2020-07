Zaniolo, rottura con la Roma. L’Inter ha un piano: offensiva se parte Lautaro. E con lui…

Nicolò Zaniolo. L’ex Inter sta vivendo un periodo complicato nella Roma e le recenti dichiarazioni di Fonseca hanno ulteriormente evidenziato l’esistenza di un problema. Ora anche il futuro del giocatore può cambiare, alla finestra ci sono Tottenham Inter e Juve pronte a darsi battaglia. Momento difficile per. L’ex Inter sta vivendo un periodo complicato nella Roma e le recenti dichiarazioni di Fonseca hanno ulteriormente evidenziato l’esistenza di un problema. Ora anche il futuro del giocatore può cambiare, alla finestra ci sono Tottenham Inter e Juve pronte a darsi battaglia.

“Da giorni, Nicolò non parla con nessuno, chiuso in un mutismo che ha un’origine precisa. Una settimana fa il tecnico Paulo Fonseca dopo la vittoria col Verona lo criticò duramente in tv per non aver rincorso un avversario dopo una palla persa. Contemporaneamente, nello spogliatoio succedeva di tutto: il giovane reduce dalla lesione al crociato veniva letteralmente aggredito da alcuni compagni, non del gruppo dei senatori. Una reazione feroce, che ha scosso molto Zaniolo. Oggi il rapporto con Fonseca è deteriorato: l’allenatore che spingeva perché accelerasse il recupero dopo l’operazione è quasi un nemico. Un confronto molto acceso con l’ad Guido Fienga ha fatto venir fuori i nervi scoperti. La prossima settimana l’agente Vigorelli sarà a Roma per cercare una sintesi: la strada però è in salita”, racconta La Repubblica.