Zaniolo, l’Inter vorrebbe usare lo sconto. Alla Roma nessuna offerta importante, Pallotta chiede…

Nonostante le smentite del caso di Marotta, l’Inter monitora la situazione Zaniolo. Sopratutto dopo la bacchettata di Fonseca al giocatore che ha alimentato ancor di più le voci di mercato sull’ex nerazzurro:

“Lo prenderebbero parecchi club, con Juve, Inter e Tottenham in testa. Paratici ha proposto Bernardeschi o Rugani per abbassare il cash: respinto al mittente. I nerazzurri hanno il 20% sulla futura rivendita e vorrebbero usarlo come «sconto». Mourinho vede in Zaniolo un giocatore adatto alla Premier per fisico e grinta. Nessuno, però, ha fatto arrivare l’offerta che può far vacillare Pallotta: oltre i 50 milioni, verso i 60. Alla Roma sanno che non è un buon momento per monetizzare, che cedere Nicolò sarebbe estremamente impopolare e che un club che ha Zaniolo in rosa si vende più facilmente. Anche per questo molti romanisti tifano Friedkin”, si legge sul Corriere della Sera.