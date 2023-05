Zhang: “Inzaghi speciale, lavoriamo per Inter sempre in alto. Mio padre? Segue ogni partita e…”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista della finale di Champions League contro il Milan. Queste le sue parole: "Sicuramente è la più grande emozione con lo scudetto: siamo in finale di Champions, è qualcosa di incredibile. E' merito dell'allenatore, dello staff che ha fatto tutto giusto per arrivare qui. La finale è una partita in cui tutto è possibile, può accadere di tutto in 90 minuti: ci crediamo assolutamente. Mio papà? Ancora non l'ho chiamato, lo chiamerò più tardi: ma sicuramente l'ha guardata, va a dormire sempre tardissimo per vedere l'Inter e se non vinciamo mi mette pressione. Questo è il settimo anno che sono qui, non giocavamo in Champions League e ora abbiamo realizzato il sogno arrivando in finale: abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l'Inter al top.