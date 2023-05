LIVE, Inter-Milan 0-0: Dzeko-Lautaro in attacco, il Meazza carica i nerazzurri

STATISTICHE E PRECEDENTI— L'Inter ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in competizioni diverse (Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League). Ha battuto il Milan quattro volte in una stagione solo in una precedente occasione, nel 1973/74. Dopo aver battuto l'Inter nel primo incontro di questa stagione a settembre, il Milan ha infatti perso le ultime tre partite contro i rivali, tutte senza segnare, nonostante abbia tentato 31 tiri in queste gare. I rossoneri non sono mai rimasti quattro volte di fila senza trovare la rete contro l'Inter nella loro storia. Nella storia della Champions League, solo una squadra ha vinto l’andata della semifinale con due o più gol di scarto e poi non è riuscita a passare il turno: il Barcellona contro il Liverpool nel 2018/19, vincendo la prima partita 3-0, ma perdendo la seconda 4-0 ad Anfield. L'attaccante del Milan Divock Origi realizzò due gol in quella sfida, tra cui il quarto.