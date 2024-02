Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. A maggio 2024 scadrà infatti il prestito di Oaktree a Steven Zhang sottoscritto nel 2021 e il presidente nerazzurro dovrà rendere al fondo circa 385 milioni di euro (interessi compresi). Ma c'è una novità: come riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, che ha interpellato una fonte vicina ai due ambienti, Oaktree sta ora lavorando con l'advisor di Suning Goldman Sachs per una proroga del prestito senza però fornire ulteriori dettagli. Si dice però che i termini del prestito prolungato potrebbero essere diversi da quello originale, con una delle fonti che spiega come la scadenza potrebbe essere più breve.