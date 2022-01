Zhang: “State onorando l’Inter. Saremo all’altezza degli impegni che ci aspettano”

Il presidente dell'Inter ha cenato ad Appiano Gentile insieme a Inzaghi e a tutta la dirigenza complimentandosi per il lavoro svolto

Andrea Della Sala

Steven Zhang era ieri alla Pinetina. Il presidente dell'Inter ha fatto visita alla squadra ad Appiano Gentile e ha cenato insieme a mister Inzaghi e tutta la dirigenza. È stata l'occasione per fare i complimenti per il lavoro fin qui svolto, ma anche per parlare dei programmi per il presente e per il futuro.

Zhang si è complimentato con la squadra e con lo staff tecnico: «Mi spiace non esser stato qui con voi prima, finalmente ci siamo. Vi rinnovo i complimenti per quanto state facendo in campo, state onorando il club. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza».

"Il senso del messaggio è chiaro, tiene dentro l’orgoglio per una squadra campione d’inverno ma allo stesso la voglia di spingere il gruppo di lavoro oltre l’ostacolo del prossimo mese, di un calendario complicato, di una ripartenza che mette in fila in una settimana Lazio, Juventus e Atalanta, dunque corsa scudetto e Supercoppa in rapida successione", spiega La Gazzetta dello Sport.