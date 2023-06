Zhang: “Stagione positiva. Lukaku? Tiene all’Inter, dobbiamo parlare col Chelsea”

Orgoglio dei nerazzurri per la partita? Penso che i nostri giocatori hanno avuto una qualità e mentalità di alto livello, non siamo inferiori a nessuno.

Come ripartire adesso? Già parlato con Inzaghi? Una stagione positiva, su cui riflettere, abbiamo già pianificato il lavoro per l’estate, stiamo già lavorando e i giocatori che hanno fatto bene continueranno con noi, saremo felici di sostenerli. Non si pianifica il mercato in un giorno chiaramente.