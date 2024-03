L'Inter resterà ancora in mano alla famiglia Zhang: nessun cambio di proprietà, nonostante le numerosissime voci e dicerie che si sono rincorse nel corso degli anni. Ma anzi, il piano è quello di potenziare ulteriormente il progetto, dando continuità dentro e fuori dal campo per un ciclo quanto più vincente possibile .

La Gazzetta dello Sport spiega la strategia di Suning: " È Zhang stesso a volere che si continui con questo assetto vincente, anche perché lui per primo è saldo al timone. La sua firma ormai in arrivo per una nuova intesa con Oaktree, che riscadenzi il prestito ricevuto nel 2021, è un passaggio chiave tra presente e futuro nerazzurro. Steven tre anni fa aveva ricevuto dal fondo americano 275 milioni, diventati nel frattempo 350 circa. Ora, anticipando la scadenza per la restituzione fissata il 20 maggio, gioca la carta del rifinanziamento: altro ossigeno per un paio di anni almeno, anche se i tassi di interesse sono destinati a salire rispetto all’attuale cancello (già alto) del 12%.