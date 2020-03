Inter, Zhang: “San Siro chiuso? Meno passione e meno vendite. Ma non ci pensiamo perché…”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato da Londra anche ai microfoni del canale CGTN. Il numero uno nerazzurro si è soffermato ancora una volta sulla situazione legata al Coronavirus, collegandosi ai suoi impatti economici: “Dobbiamo imparare dall’esperienza vissuta in Cina: abbiamo lì il nostro business e i nostri impiegati, stanno combattendo con i problemi degli ultimi mesi ma con grandi miglioramenti: abbiamo imparato molte cose per aiutarci e combattere la situazione in Italia. Certo, lo stadio sarà meno eccitante rispetto al solito. Soprattutto, per una compagnia, è necessario fare passi avanti in situazioni del genere: non dobbiamo pensare sull’impatto che avrebbe il pubblico o sui prezzi dei biglietti al momento. Perché crediamo che una volta che la situazione sarà ripristinata, lo saranno anche la fiducia e la fedeltà dei tifosi. Lo sviluppo digitale? Abbiamo fatto molto per far sì che la gente capisca questa filosofia: e ha avuto un grande effetto. La gente interagisce con noi, collabora con noi e manifesta energia positiva in tutto il paese e in tutto il mondo”.