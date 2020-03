Dal coronavirus a Juve-Inter, dal mercato allo stadio: a tutto Zhang. “Club si espanderà”

L’intervento si è aperto con un commento sulla situazione riguardante l’impatto del Coronavirus anche sul campionato: “Noi lavoriamo nel mondo del calcio e abbiamo grande visibilità e un grosso impatto sul mondo e sulla società, è nostro dovere dare un messaggio positivo e prenderci la responsabilità. Il mondo dello sport deve mandare un messaggio positivo e di unità in momenti come questo. Crediamo che la sicurezza e la salute pubblica siano la cosa più importante e non possono essere compromesse. Le parole non sono mai troppe quando c’è di mezzo la tutela della salute pubblica. Quando ci è stato proposto di posticipare la partita (Juventus-Inter, ndr) di un solo giorno, da un punto di vista morale ho ritenuto che fosse completamente sbagliato. Chiunque ha potuto vedere come le procedure messe in atto in Cina siano state di successo. Ritengo che la sicurezza e la tutela della sanità pubblica siano la cosa più importante. Non ci possono essere compromessi in questo senso. E le nuove misure adottate dal governo italiano vanno in questa direzione. Ieri è stato rinforzato il concetto di non avere assembramenti, dobbiamo sempre mettere la sicurezza al primo posto. Dal punto di vista dei mancati introiti monitoreremo la situazione, ma non è una priorità in questo momento. Prendendo le giuste misure, i casi diminuiranno e la fiducia nelle persone tornerà”.