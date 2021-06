Zhang: “Lo scudetto ha portato speranza e luce. Abbiamo reso onore all’Inter”

Le parole del presidente nerazzurro nella lunga intervista concessa negli ultimi giorni ai microfoni di Sky Sport

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Steven Zhang non ha parlato soltanto di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Queste altre considerazioni del numero uno dell'Inter: "Sensazione incredibile, grande soddisfazione di aver alzato al cielo un trofeo con dei competitor così forti, uno che ha vinto per 9 anni di fila, e non vincendo da 11 anni. Non pensi che arrivi mai quel giorno. Non si può immaginare che cosa proverai quando vedi la città e i tifosi così felici. In particolare in questo periodo così difficile della storia per tutti. In molti paesi non si è ancora tornati alla normalità. Qualcosa di speciale, ci ha portato speranza e luce. Non so se la storia si ripeterà, ma sicuramente è un ricordo che si cristallizzerà nella memoria di milioni di persone".