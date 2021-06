Zhang: “Conte speciale, l’ho voluto fin dal primo giorno. Ecco il progetto per l’Inter”

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha illustrato con chiarezza e realismo la situazione attuale del club

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport e da Sky Sport, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha illustrato con chiarezza e realismo la situazione attuale del club nerazzurro, duramente colpito dalla pandemia da Covid. Ma non solo. Il numero uno interista, infatti, è anche tornato sull'addio di Antonio Conte, avvenuto, per stessa ammissione di Zhang, per differenze di vedute sul futuro della squadra e sul progetto dei campioni d'Italia.

Ora, arrivano altri estratti delle dichiarazioni del presidente dell'Inter a Sky Sport. Ecco le parole di Zhang:

CONTE SPECIALE - "Conte? Per me è speciale. Dal mio primo giorno all'Inter, ho sempre voluto lavorare con lui. E' sempre stato l'allenatore che che avevo in testa e sapevo che un giorno avrei lavorato con lui. A essere onesto, negli ultimi 5 anni ci avevo provato diverse volte e finalmente 2 anni fa siamo riusciti a convincerlo. Sai che se lavori con lui la sua mentalità vincente, che è fortissima, spingerà chiunque lavori con lui a un percorso vincente. E' stato positivo per me, sapevo che lui era presente e che spingeva i giocatori ma anche i dirigenti, per creare una mentalità vincente in loro. Paradossalmente ha tolto pressione anche su di me e sul mio lavoro. Sapere che c'era qualcuno che si prendeva cura del progetto e che spingeva chiunque verso i risultati".

CONTI SANI - "Nella mia testa, con gli allenatori, la strategia è sempre a lungo termine. Punto a creare un progetto con loro, e per questo idealmente vorrei lavorare con un allenatore per lungo tempo. Ma allo stesso tempo la pandemia ha portato difficoltà a tutto il sistema calcio, è una cosa della quale dobbiamo tenere conto come club. Uno dei nostri obiettivi, in questo contesto, a prescindere dal coronavirus, come tutti gli altri club che stanno affrontando questa situazione, è ridurre i costi, fare in modo che i nostri conti siano sani. Gli allenatori hanno una visione diversa, in particolare Conte vuole vincere. Una un approccio diverso al mercato, una visione diversa dalla nostra per quello che riguarda il club su lungo periodo".

(Fonte: Sky Sport)