Inter, Zhang rimane al timone: nessun segnale di cessione. 20 maggio data cerchiata in rosso

Di quella cifra originaria sono stati utilizzati 148 milioni e un’altra parte potrebbe ora arrivare nelle casse, ma già entro Natale sarà presa la decisione finale da cui dipende la permanenza cinese. All’orizzonte mesi caldi di riunioni con Goldman Sachs e Raine, advisor scelti per la ricerca di nuovi soci. Di certo, l’azionista punta a un rifinanziamento a tassi sostenibili, con un nuovo soggetto o con Oaktree stesso", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Confortato da un fatturato complessivo a 425 milioni e una riduzione dei costi da 528 a 465, Zhang ha detto di dover proseguire «sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria». In questo bilancio non brilleranno più i nomi di Lukaku e Hakimi alla voce “plusvalenze”, andate infatti giù da 105 a 29 milioni. Eppure il deficit si è ridotto in una sola stagione dai 140 milioni di partenza a 85 in parte grazie alla potenza di fuoco di San Siro. I ricavi da stadio sono saliti da 38 a 79 milioni, quelli da diritti tv da 156 a 197. Altrettanto importanti, però, le forbici usate dal management sportivo, come rivendicato anche da Beppe Marotta.

"Nel dettaglio, gli stipendi sono scesi da 248 a 227, gli ammortamenti dei cartellini da 101 a 90, per una diminuzione complessiva di 32. Il calciomercato di Marotta e del d.s. Ausilio non ha fatto che adeguarsi all’andazzo. Se nel 2022-23 a investimenti per 23 milioni sono coincise cessioni per 40, l’opera è proseguita anche la scorsa estate. A frenare l’onda, però, la doccia fredda di DigitalBits, main sponsor insolvente per 30 milioni e contro cui è stato depositato un ricorso. Semmai, più deludenti sono le cifre di chi ha preso il posto del vecchio partner. Paramount + ha firmato per questa stagione a 11 milioni più bonus, meno di quanto inizialmente ventilato. Svelate pure le cifre del rinnovo con Nike 2024-31: c’è un fisso da 21,25 milioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

