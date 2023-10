Antonello: “Inter pronta per stadio accanto al Meazza. Altrimenti Rozzano entro aprile”

In merito alle dichiarazioni relative alla possibilità di ristrutturare San Siro nel caso ci rimanesse uno solo tra i due club, la posizione dell’Inter è di apertura alla realizzazione di un nuovo stadio nel distretto insieme alla rifunzionalizzazione di San Siro nel rispetto del vincolo che potrebbe essere apposto dalla Sovrintendenza. Mentre non è ammissibile la ristrutturazione dell’impianto attuale allo scopo di mantenerlo in funzione come stadio, come già ribadito più volte nel corso degli anni.

Abbiamo lavorato in questi anni per poter rimanere a San Siro con un progetto di rinnovamento dell’intero quartiere, ma in questo momento il fattore decisivo è quello del tempo. Ed attualmente il nostro focus è quindi sul progetto di un nuovo impianto nell’area di Rozzano".

PROGETTO ROZZANO - Antonello: "Per quanto riguarda quindi il progetto nell’area di Rozzano, sulla quale il Club ha siglato un accordo esclusivo con Infrafin fino ad aprile 2024, gli ultimi sviluppi con l’Amministrazione Locale sono che il 5 ottobre il Comune di Rozzano ha approvato la variante al PGT con previsione dello Stadio. Ora attenderemo la pubblicazione dell’approvazione della variante, mentre è già in corso un dialogo con l’Amministrazione per individuarne i bisogni, in particolare sulla viabilità. Successivamente l’obiettivo sarà acquisire l’area che abbiamo già opzionato.

È nostra intenzione presentare il progetto entro aprile 2024, in modo da ottenere l’autorizzazione entro 1 anno e mezzo, iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028/2029.

Quello che vedete qui è una suggestione di progetto a cui stiamo lavorando con lo studio Populous, lo stesso che aveva ideato la proposta della “Cattedrale”. L’area prevede la realizzazione di un impianto sportivo da 70K posti, studiato per fornire il miglior confort e la più emozionante esperienza per i tifosi, oltre che a garantire accessibilità per tutti.

All’esterno dell’area di massima sicurezza e quindi fruibili per 365 giorni all’anno si troveranno una cittadella dello sport e spazi di accoglienza per i tifosi e per tutte le persone che frequenteranno il distretto, in continuità con il parco circostante. Nell’area saranno presenti anche edifici ad utilizzo del Club e spazi dedicati ai fan come un museo e uno store".

