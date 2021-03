Zhang vuole tenersi l’Inter e ad aprile tornerà a Milano. Steven convinto di una cosa

Nonostante le difficoltà finanziarie e diverse trattative sul tavolo, Suning non ha nessuna intenzione di vendere l'Inter

Nonostante le difficoltà finanziarie e diverse trattative sul tavolo, Suning non ha nessuna intenzione di vendere l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sei mesi dopo Steven Zhang ad aprile rientrerà a Milano. Il presidente nerazzurro in questi mesi ha lavorato per dare forma al progetto iniziale, salvare a ogni costo la maggioranza del club. "Le nubi non sono andate via del tutto in Cina, inutile illudersi, ma si intravede finalmente uno sbocco. Zhang è convinto sia di poter reperire sul mercato i soldi sufficienti per finire la stagione senza angosce, sia di rimanere nel futuro prossimo come azionista di maggioranza in un nuovo assetto societario. Agli amici conosciuti a Milano in questi anni Steven ha voluto ripeterlo facendo crescere un certo ottimismo: “arriveranno buone notizie” è ormai il mantra della casa". sottolinea la Gazzetta dello Sport.