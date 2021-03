Sabatini: “Suning? Incredulo, Zhang imperatore. Inter, ho sbagliato. Trattavo Martial”

Walter Sabatini torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro: "Un grande rammarico, meritavano più impegno, sono stato una meteora"

Walter Sabatini torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro. Il dirigente del Bologna era l'incaricato scelto da Suning per dirigere il network calcistico del gruppo cinese. Un progetto che poi è venuto meno. Sabatini torna a parlarne a Calciomercato.com.

Avrebbe mai potuto immaginare una tale crisi economica come quella attuale?

“Mai. Andavo in Cina una settimana al mese e ho avuto modo di percepire l’impero galattico di Zhang . L’ho visto da vicino e tutt’ora sono incredulo. Paradossalmente conosco meglio Jindong che Steven”.

“Estremamente intuitivo, faceva molti sforzi per capire la cultura occidentale. Ricordo cene sontuose insieme a Fabio Capello. Attorno a Zhang si muoveva un gruppo enorme di persone e lui era il loro imperatore. Non era facile”.

In questa Inter c’è ancora qualcosa di suo?

“C’è Bastoni, che sento come mio. All’epoca trattavamo diversi profili ma vedevo in quel ragazzo doti che gli avrebbero consentito di affermarsi in campo internazionale”.