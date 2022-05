Zhang invita 300 dipendenti all’Olimpico. “Suning ragiona con l’Inter e per l’Inter”

La società organizza un treno charter per chi lavora dietro le quinte: gesto inedito di Zhang che punta al terzo trofeo

"È il treno dei desideri, l’ha organizzato Steven Zhang. Tutta l’Inter si sposta a Roma: basta questo per far capire quanto il club nerazzurro tenga a questa Coppa Italia, alla possibilità di vincere un trofeo che manca da 11 anni". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che racconta dell'invito del presidente Zhang fatto a tutti i dipendenti per assistere, all'Olimpico, alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. In 300 hanno risposto di sì e l'Inter ha organizzato un treno charter.

"Nel mezzo, il club ha anche allestito un’area ospitalità nell’area del Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali di tennis: musica, cibo, qualche tifoso vip, un po’ di racchette prestigiose, giusto per avvicinarsi nella maniera più rilassata possibile alla partita. In tribuna, poi, tutti saranno seduti uno vicino all’altro: la famiglia tutta insieme, con la voglia di alzare il trofeo. È un gesto inedito, quello di Zhang, non si ricordano precedenti. Ed è tremendamente simbolico, a leggerlo intorno al nome del presidente. Steven considera l’Inter una famiglia, appunto, e come tale la tratta: invita i "parenti" alla serata di gala, dà l’opportunità anche a chi lavora dietro le quinte di godere pubblicamente dell’ultimo atto di una competizione che società e squadra vogliono con tutte le loro forze. È l’ennesima dimostrazione di una proprietà che ragiona con l’Inter e per l’Inter, un legame che non ha scadenza, alla faccia dei rumor che ciclicamente coinvolgono il club. Zhang insegue il suo terzo trofeo, dopo lo scudetto e la Supercoppa", spiega La Rosea.