Inter, comunicazione chiara di Zhang alla dirigenza: “Ha detto loro che…”

Marco Astori

Sarà un'altra estate di grande lavoro in casa Inter: la dirigenza è infatti chiamata a realizzare un importante attivo di mercato per sanare le finanze del club. E Steven Zhang lo ha già detto chiaramente al management dell'area sport: "Informalmente, il presidente Steven Zhang ha già infortmato Marotta ed Ausilio della necessità di intraprendere anche nella prossima estate una campagna di acquisti e cessioni all'insegna dell'equilibrio finanziario. Il monte ingaggi andrà ulteriormente abbassato, tra il 15 e il 20%, ma soprattutto le operazioni che saranno condotte in entrata ed in uscita dovranno far registrare un attivo piuttosto importante: non inferiore ai 70 milioni di euro", scrive Calciomercato.com.