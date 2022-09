“Zhang vattene”, ecco come ha reagito Steven. “Da viale della Liberazione filtra che…”

Frattura netta, e per certi versi insanabile, tra la Curva e la proprietà dell'Inter. Il messaggio "Zhang vattene", apparso sul profilo ufficiale Facebook della Nord e su un muretto vicino San Siro, lascia ben poco all'immaginazione. L a Curva Nord - spiega il Corriere dello Sport - guarda con preoccupazione al futuro senza investimenti, come accaduto già nelle precedenti estati, ma Zhang, al momento, non valuta passi indietro.

"È chiaro che la presa di posizione della curva non gli faccia piacere, ma è altrettanto scontato che non cambi i suoi programmi. Da viale della Liberazione filtra che Suning non vuole vendere la maggioranza e che, tramite Goldman Sachs, è alla ricerca di un partner che rilevi il 30% di LionRock. Ambienti finanziari assicurano invece che Zhang stia solo aspettando l'offerta giusta per il comando. Per cosa tifa la Curva Nord adesso è chiaro, ma senza una proposta economica importante, diciamo gli 1,2 miliardi di valutazione del Milan, difficilmente il cambio di proprietà si trasformerà in realtà", chiosa il CorSport.