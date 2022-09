Stampa – Stallo nella vendita dell’Inter, i motivi. Questa la domanda che si fanno in tanti

Le offerte per rilevare l’Inter non mancano, ma le richieste della famiglia Zhang sono sempre superiori alle offerte dei potenziali acquirenti. La vendita del club nerazzurro è in una fase di stallo, La Stampa evidenzia quali sono i motivi di questo stallo. "La domanda che ormai si fanno in tanti è perché Zhang non ceda il club visto che, da quasi due anni non può più immettere risorse nel club. A maggior ragione non si capisce perché, di fronte a queste offerte, la cessione non arrivi, considerato che a maggio del 2024 scade il maxi-prestito di Oaktree Capital a Suning per l’Inter. In caso di mancato rimborso (molto probabile) Zhang perderebbe l’Inter che finirebbe in pegno al fondo californiano senza alcun guadagno per Suning. In questo contesto nasce la forte presa di posizione degli ultrà nerazzurri che chiedono a Zhang di lasciare l’Inter", sottolinea il quotidiano.