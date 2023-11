Zilliacus: “A giorni l’offerta per l’Inter. Soci arabi? Non faccio nomi ma dico che…”

In caso non li trovasse, ha davvero soldi a sufficienza per presentare l’offerta da solo?

“Ho raccolto quel che serve dagli investitori, ed è questo che ho annunciato. Posso farlo da solo, certo. Anche se con dei soci è sempre più bello”.

Quale sarà il soggetto che presenterà l’offerta alla proprietà dell’Inter?

“XXICenturyCapital, la stessa società che ha raccolto i fondi. È basata a Singapore, ha due controllate: Football e Fashion”.

Con XXICenturyCapital Football mira ad acquistare solo l’Inter o vuole creare una rete di club?

“Non voglio investire in più club. Partiamo con l’Inter. Chi crea multi proprietà finisce per essere un investitore passivo, io invece voglio gestire direttamente e nel migliore dei modi. Voglio creare un filo diretto con la fan base dell’Inter, creando valore e profitto”.

Com’è possibile che XXICenturyCapital abbia raccolto 2.5 miliardi di euro, come dice, e sia pronta a comprare l’Inter ma non abbia nemmeno un suo sito Internet?

“Non è ancora il momento di avere un sito web. Per ora basta la mia parola. Se volete sapere chi sono e cosa faccio, fate riferimento al sito web della capogruppo mobilefutureworks.com e capirete che faccio sul serio”.

Chi sono i manager di XXICenturyCapital, a parte lei, che stanno lavorando all’operazione?

“Anche qui: non è ancora il momento di fare nomi. Lavoro con figure di primissimo piano”.

Se davvero riuscirà a prendere l’Inter, si vede come presidente?

“Non so se sarò il presidente. L’importante non sono io, è l’Inter, che è al contempo un ottimo business e un grande club. Ha un grande potenziale in campo e una fan base globale. Grazie a chi l’ha gestito e lo gestisce, si gioca lo scudetto e la Champions. Ed è esattamente quello che voglio”.

Chi sono gli investitori che si sono affidati a lei per questa operazione?

“Soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie e investitori istituzionali”.

Può fare i nomi di alcuni dei grandi investitori?

“No, non cercano certo pubblicità”.

Parte del capitale che dice di avere raccolto viene dai Paesi arabi del Golfo Persico?

“Non voglio scendere in dettagli simili. Ho raccolto capitale in diverse aree, basti questo”.

Ha in programma di fare incontri pubblici, a Milano o altrove?

“Non penso. Non è ancora il momento”.

Da quanto tempo non sente Steven Zhang?

“Ci siamo sentiti qualche mese fa. Da allora parlo con le banche a cui si è affidato”.

Se la sua offerta dovesse essere accettata, è pronto a partire con la due diligence sul club?

“Anche subito”.

