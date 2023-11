Zilliacus: “Firmati accordi con investitori per 2,5 miliardi. Ora offerta per l’Inter”

XXI Century Capital, la compagnia di investimenti che appartiene a Thomas Zilliacus, che ha recentemente reso noto il suo interesse per l’Inter, ha annunciato oggi che ha firmato accordi con investitori per un totale di 2.5 milardi di dollari da investire. XXI Century Capital ha annunciato che vorrebbe investire nel calcio, moda e in proprietà immobiliari in Italia. La compagnia incrementerà gli investimenti con l’iniezione di nuovi fondi.