Coppa Italia Primavera, Inter-Lazio 2-4 risultato finale: nerazzurri eliminati

La Primavera nerazzurra esce malamente dalla competizione: ai ragazzi di Madonna non bastano i gol di Satriano e di Iliev

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lazio inn maglia verde.

Si vede in avanti la Lazio: contropiede orchestrato da Moro, passaggio filtrante per Castigliani leggermente troppo lungo, esce Rovida.

Lazio in vantaggio: punizione dalla tre quarti calciata da Shehu, grande riflesso di Rovida sul tentativo di Franco, tap in di Castigliani che da pochi passi non può sbagliare.

Altra grande chance per l'Inter: cross dalla sinistra di Wieser, Fonseca liscia il pallone che arriva a Casadei, che appoggia per l'accorrente Iliev. Il destro del bulgaro sfiora l'incrocio dei pali.

Calcio di rigore per la Lazio: Kinkoue stende Moro, per l'arbitro non ci sono dubbi. Nell'occasione viene ammonito il difensore nerazzurro.

Finisce qui il primo tempo di Inter-Lazio: ospiti in vantaggio per 1-3, doppietta di uno scatenato Moro e gol di Castigliani. Per i nerazzurri rete di Satriano.

INTER SUBITO IN GOL!! ILIEEEEEV!! Primo gol in nerazzurro del talento bulgaro, che calcia di destro sul primo palo e batte un incerto Pereira.

Doppio cambio per l'Inter: dentro Zanotti e Boscolo Chio per Tonoli e Iliev.

Occasionissima per l'Inter: cross dalla destra, sul secondo palo arriva Vezzoni che di testa appoggia per Casadei, il suo destro al volo sorvola la traversa.

Un'Inter brutta, svagata e deconcentrata perde 2-4 contro la Lazio ed esce malamente dalla Coppa Italia. Pessima prestazione da parte della Primavera nerazzurra, mai realmente in partita e punita da una squadra, quella biancoceleste, completamente trasformata rispetto alla gara di campionato di pochi giorni fa. Madonna presenta la formazione tipo, con il ritorno di Casadei in mezzo al campo e di Iliev alle spalle del tandem offensivo titolare Fonseca-Satriano, ma fin dai primi minuti la Lazio prende il comando delle operazioni e si fa più volte pericolosa. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti con Castigliani, Vezzoni sfiora il palo colpendo la traversa, ma la reazione interista si ferma qui e i biancocelesti raddoppiano con un rigore trasformato da Moro. Satriano prova a riaprire il match con una splendida girata di testa, ma ancora Moro ristabilisce le distanze allo scadere del primo tempo sfruttando un errore di Wieser. Nella ripresa la musica sembra cambiare grazie a Iliev, che segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter dopo un solo minuto, ma Bertini trova l'eurogol che chiude la contesa. Inter eliminata dalla Coppa Italia, per i ragazzi di Madonna rimane solo il campionato: sabato trasferta a Genova contro la Sampdoria, sfida da alta classifica.

Quarti di finale di Coppa Italia Primavera: l'Inter di Armando Madonna, dopo aver agilmente superato il Crotone nel turno precedente, affronta la Lazio di Leonardo Menichini, recentemente battuta in campionato. I biancocelesti si presentano all'appuntamento forti dell'eliminazione a sorpresa di una big come l'Atalanta negli ottavi di finale e di Napoli e Cosenza nei primi due turni della manifestazione. Il tecnico nerazzurro non fa calcoli e propone l'uncidi tipo: in avanti tandem formato da Satriano e Fonseca, con Iliev a supporto, a metà campo rientra Casadei. Calcio di inizio alle ore 13; chi vince affronterà in semifinale una tra Verona e Cagliari.