Diretta LIVE – Bologna-Inter alle 20.45: nerazzurri in campo 20 giorni dopo

Per la 29a giornata di campionato i nerazzurri faranno visita al Bologna per il posticipo di campionato

BOLOGNA - Dopo 20 giorni dall'ultima gara di campionato i nerazzurri tornano in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna contro la formazione felsinea. Antonio Conte non vuole cali di concentrazione, l'Inter si riaffaccia in campionato da capolista e deve assolutamente approfittare dello stop dell'inseguitrice Milan fermata al Meazza dalla Sampdoria. Il tecnico nerazzurro non dovrebbe fare sconti, due le possibili novità relative alla difesa e alla corsia sinistra di campo, dove si rivedranno Ranocchia e Young. Per il resto le conferme della vigilia trovano trovare certezze. In attacco Lukaku-Lautaro con Eriksen, Brozovic e Barella a centrocampo.