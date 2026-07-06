Caso Palestra, le colpe dell'Inter e la ricostruzione precaria di Lucci: 4 falle, una pesante
Incontro tra leggende e una domanda al tavolo sul giocatore più forte di tutti i tempi
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez sigla il 3-1 nei supplementari contro la Svizzera e sigilla il passaggio dell'Argentina alle…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Aleksandar Stankovic è nuovamente un calciatore dell'Inter a tutti gli effetti. Il centrocampista serbo classe 2005 è ufficialmente…