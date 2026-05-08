UFFICIALE - Coppa Italia, ecco il tabellone dell'Inter: possibile derby in semifinale
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'Inter, campione in carica anche della Coppa Italia, inizierà il suo cammino nella competizione a partire dagli ottavi di finale,…
«La partita l'avete vista tutti, non c'è stata storia. Facile, semplice e quindi anche io faccio i miei complimenti a Chivu. Anche io ero inizialmente scettico. Me ne parlavano bene, però ragazzi, è…
Serata di ascolti televisivi dominati dal grande calcio. Su Canale5 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter ha appassionato 5 milioni 566mila spettatori con uno share del 27.8% e ha quindi vinto la…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ai microfoni di Mediaset, Christian Panucci commenta così la vittoria della Coppa Italia dell’Inter di Cristian Chivu. [caption…
Alla fine l'ha spuntata l'Inter che ha vinto due a zero senza alzare troppo il ritmo della finale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra di Sarri aveva forse più motivazioni ma non è bastato, il…
[caption id="attachment_2460541" align="alignnone" width="1500"] Getty Images[/caption] Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ai microfoni di Mediaset, Massimo Mauro…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L’Inter vince 2-0 la Lazio per la finale di Coppa Italia. Ma quanto vale la vittoria del trofeo? Ecco quanto raccolto da Calcio e…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L’Inter stasera alle ore 21 all'Olimpico affronterà la Lazio per la finale di Coppa Italia (qui dove vedere il match). Ma quanto…
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui La Lazio ha diramatao la lista dei convocati per la finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico contro l'Inter.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Mancano solamente poche ore al calcio di inizio di Inter-Lazio, finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri di Chivu è l'occasione di…
**Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui**Quella di mercoledì 13 maggio (Stadio Olimpico, ore 21:00) contro la Lazio sarà la 16ª finale della storia dell'Inter in Coppa…
Targa celebrativa con il palmares della squadra, la maglia dell'Inter che sarà indossata nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, il gagliardetto del club e quello della partita che si giocherà…
Incontro istituzionale per Lazio e Inter alla vigilia della finale della Coppa Italia. Un incontro in Quirinale con il Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto le due finaliste. I due…
Davanti a Sergio Mattarella per l'incontro in Quirinale in occasione della finale Lazio-Inter di Coppa Italia, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, dal palchetto, ha detto: «Questa…
Tutto pronto per l'incontro delle due finaliste della Coppa Italia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al Quirinale sono attese le due squadre, con l'Inter che - dopo essersi…
Domani all'Olimpico si gioca La 79esima edizione della **Coppa Italia. Alle 21 Lazio e Inter **si affronteranno nella finale che assegnerà la Coppa Nazionale. La gara sarà trasmessa in esclusiva…
Dopo la vittoria nel match di campionato l'Inter torna subito in campo per affrontare nuovamente la Lazio nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno i biancocelesti nell'atto finale…
Anche in questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa la Lega Calcio Serie A, grazie alla partnership con Bazr, offre ai tifosi l'opportunità di far propri i palloni dei gol del match tra…
Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle 21. Nek eseguirà…
Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 l'Inter affronterà la Lazio allo stadio Olimpico di Roma nella finale della Coppa Italia 2025/26. [caption id="attachment_2458129" align="alignnone" width="2560"]…
[caption id="attachment_2453514" align="aligncenter" width="1024"] Getty Images[/caption] Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il tifo organizzato di Lazio e Inter ha…