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Serie A

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A

CdS - Dove giocherà Acerbi? Due squadre di Serie A su di lui

D. Vitiello

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Francesco Acerbi pensa già alla prossima avventura. Quella con l'Inter è ormai terminata, considerando che il contratto in scadenza il…