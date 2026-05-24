Inter e Napoli restano davanti nelle previsioni per la prossima Serie A. A inizio mercato sono le due rose più complete del campionato, mentre Juventus e Roma vengono indicate come le principali…
Serie A
Avvocato Rocchi: "Ora valuteremo cosa fare! Parlato più di lui che di Trump, conto pesante"
"L'ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare. Domani lo vedrò e ne parleremo per bene". Lo ha detto a LaPresse l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di fiducia di Gianluca Rocchi, dopo…
Arbitri, Procura: "Nessun sistema. Interferenze oggettivamente non fraudolente"
Si chiude l’inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto, audizioni e, si scopre oggi, anche pedinamenti, nulla di rilevante ai fini…
Arbitri Serie A e B 2026/27: Abisso dismesso, in cinque promossi dalla Serie C
Garbo: "Milan sembra ancora una gabbia di matti. Palestra? Capisco che..."
Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, per parlare tra le altre cose anche delle rivali della squadra azzurra. Questo il pensiero sull'attualità di Milan e Inter: [caption…
Zazzaroni: "Gonçalo Ramos al Milan? Cardinale preso per il collo da Mendes. E ora..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui [caption id="attachment_2372101" align="alignleft" width="1287"] Getty Images[/caption] Gonçalo Ramos al Milan è una trattativa che…
UFFICIALE - Date e orari delle prime 5 giornate di Serie A 26/27: ecco quando gioca l'Inter
Serie A 25/26, ricavi diritti tv: Inter unica sopra gli 80 mln. Milan lontano 10 mln, Juve quasi 20
Calcio e Finanza ha fatto una stima sui ricavi dei diritti tv squadra per squadra e l'Inter è prima in classifica: guadagnerà dai diritti tv quasi 82 mln di euro (81.98). La società nerazzurra è…
UFFICIALE - AIA, l'ex arbitro Messina è il nuovo Direttore Tecnico
UFFICIALE - Torino, Abate è il nuovo allenatore: il comunicato del club granata
Dopo aver annunciato la separazione da Roberto D’Aversa, il Torino ha comunicato contestualmente la decisione di affidare la guida tecnica della Prima Squadra a Ignazio Abate, ex calciatore granata.
UFFICIALE - Torino, la decisione su D'Aversa: è addio, il comunicato
Il Torino del presidente Urbano Cairo saluta Roberto D’Aversa. Dopo la salvezza conquistata, il club granata ha ufficializzato la decisione di separarsi dal tecnico con un comunicato ufficiale.
Giornale - Milan, Ibrahimovic re nudo e senza corona? Fuori dai giochi se...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Scricchiola non poco la posizione di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Lo rivela Il Giornale in edicola questa mattina: [caption…
Serie A, scontri tifosi Toro-Juve: divieto a trasferte per le prime 10 giornate
Stop alle trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta fino al 3 novembre…
UFFICIALE / Burdisso saluta il Monza: "Torno a vivere in Argentina"
Nicolas Burdisso lascia il Monza. Il direttore sportivo della promozione in Serie A ha deciso di tornare a vivere in Argentina, nel suo Paese e ha dato le dimissioni dal ruolo di dirigente del club…
CdS - Dove giocherà Acerbi? Due squadre di Serie A su di lui
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Francesco Acerbi pensa già alla prossima avventura. Quella con l'Inter è ormai terminata, considerando che il contratto in scadenza il…
Alla 3a giornata c'è subito il Napoli: ecco tutti i big match dell'Inter nella Serie A 26-27
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione…
Inter, calendario 26/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo alla fine
Fine, inizio campionato e turni infrasettimanali La Lega Calcio ha già rivelato nei giorni scorsi le date di inizio e fine del prossimo campionato. -Prima giornata: weekend del 22-23 agosto 2026…
Simonelli: "Serie A, incremento notevole dell'audience. Come negli anni '90..."
«Cosa rende speciale la Serie A? Campionato sempre avvincente, lo dicono anche i dati. Quest'anno c'è stato un incremento notevole dell'audience e stadi sempre pieni. Abbiamo avuto una capienza media…
Calendario, la Lega Serie A si affida all'intelligenza artificiale: ecco i dettagli
Auriemma: "Napoli? Conte ha fatto una bruttissima figura. Via a gambe levate..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha tracciato un…
Lecce, Corvino spiega i motivi dell'addio e chiarisce: "Non lascio il calcio, morirò in pista"
Una lunga storia d'amore a tinte giallorosse che, come tutte quelle più avvincenti, inevitabilmente arriva a una fine. Si chiude oggi la corsa di Pantaleo Corvino alla guida di responsabile area…
Serie A 2026/27, venerdì il calendario: tutte le date del prossimo campionato
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha…
Vice Conte, bordate a De Bruyne: "Mai trasmesso gioia o entusiasmo. Ha poco senso che..."
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'addio al Napoli di Antonio Conte non è di certo passato inosservato. Anche dall'interno, considerando le dichiarazioni di De Bruyne…
Serie A 2026/27, calendario Inter: quando verrà svelato e le date del campionato
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha…
Serie A 2026-2027: ecco le 20 squadre. Il 5 giugno sarà svelato il calendario
Ha vinto i playoff di Serie B: il Monza è la ventesima squadra che comporrà il prossimo campionato di Serie A. Dopo le promozioni di Venezia e Frosinone, che erano arrivate in Serie A direttamente…
Serie A, i 10 migliori marcatori italiani della stagione: la metà sono di scuola Inter
Serie A 2026/27, svelato il nuovo pallone: si chiama "Stellar nitro ultimate"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi il nuovo STELLAR NITRO™ ULTIMATE, il pallone ufficiale della Serie A Enilive, Coppa…
Auriemma: "Conte? Dispettucci infantili. Via da Napoli per un motivo che non dice"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando le parole di Conte e la notizia del suo addio al Napoli.
Serie A e Coppa Italia 26/27, ufficiali le date: campionato parte il 23 agosto, 2 turni infrasettimanali
La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione sportiva 2026/2027. [caption id="attachment_2458261"…
Serie A, Torino-Juventus 2-2: non basta la doppietta di Vlahovic, pari nel derby della Mole
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Termina con il punteggio di 2-2 il derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri, già certi di non poter raggiungere la…