Serie A 25/26, ricavi diritti tv: Inter unica sopra gli 80 mln. Milan lontano 10 mln, Juve quasi 20 E. A. Provenzano Eva A. Provenzano 16 giugno - 20:34 16 giugno

Calcio e Finanza ha fatto una stima sui ricavi dei diritti tv squadra per squadra e l'Inter è prima in classifica: guadagnerà dai diritti tv quasi 82 mln di euro (81.98). La società nerazzurra è…