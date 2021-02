Diretta LIVE Inter-Genoa alle 15: Conte vuole allungare sulle inseguitrici

I nerazzurri vogliono allungare sulle inseguitrici e per farlo dovranno superare il Genoa al Meazza nella gara delle 15

MILANO - Contro il Genoa nessun calo di tensione. Antonio Conte carica i suoi ragazzi in vista dell'impegno contro il Genoa che da quando ha ritrovato in panchina Ballardini ha cambiato decisamente marcia ritrovando un Destro in stato di forma impeccabile. I liguri non vogliono recitare il ruolo di vittima sacrificale al Meazza, dal contro loro i nerazzurri invece vogliono e devono incrementare il vantaggio sulle inseguitrici con la Juventus fermata sul pareggio a Verona contro la squadra di Juric. Il tecnico nerazzurro già dal dopo derby aveva invitato i suoi ragazzi a rimanere concentrati per le prossime partite, il rischio di sedersi è sempre in agguato ed è in queste gare che l'allenatore dell'Inter vuole il cambio di mentalità.