Diretta LIVE Inter-Lazio 2-0: razione Lazio con Acerbi

L'Inter riceve la Lazio al Meazza per il posticipo della 22a giornata del campionato di calcio di Serie A. Nerazzurri che hanno sul piatto l'occasione per scavalcare il Milan al primo posto in classifica

MILANO - L'occasione è ghiotta, di quelle che non si possono sprecare. Troppi i passi falsi in stagione per i nerazzurri che ora possono accarezzare il sorpasso sul Milan - fermato ieri dallo Spezia - puntare alla vetta della classifica. Per i ragazzi di Antonio Conte l'occasione è li, servita sul piatto d'argento, pronta ad essere azzannata con la voracità di chi coltiva una fama di titoli che oramai sta diventando atavica. Nessuna scusa, non sono ammessi errori, serve una prova di forza per lanciare un messaggio forte e chiaro al campionato, unico obbiettivo rimasto a disposizione per i nerazzurri, che non dovranno fallire questa volta.