Dieratta LIVE – Inter-Roma 0-0: per Radu prima alla Scala, Conte vuole risposte

I nerazzurri impegnati contro la Roma puntano su Radu tra i pali. Antonio Conte non vuole cali di concentrazione per questo finale di stagione

MILANO - Antonio Conte non vuole cali di concentrazioni per questo finale di campionato. Archiviata la parentesi titolo nazionale i nerazzurri affronteranno la Roma con qualche cambio di formazione. Non ci sarà Handanovic tra i pali ma l'esordiente Radu (dal primo minuto) torna Sensi D'Ambrosio dall'inizio e insieme a lui anche Vecino. Sanchez alla seconda da titolare consecutiva, panchina per Lautaro come per Hakimi. Si rivede Perisic sulla sinistra con Darmian che prende il posto del marocchino sulla destra.