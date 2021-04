SERIE A – Inter-Sassuolo, diretta LIVE ore 18.45. Il recupero della 28a giornata

I nerazzurri scendono in campo per il recupero della 28a giornata di campionato contro il Sassuolo, match sospeso causa Covid

MILANO - Nessun calo di tensione, concentrazione massima. L'obiettivo è ben focalizzato. I nerazzurri scenderanno in campo contro il Sassuolo nel match di recupero valido per la 28a giornata di campionato. Il tecnico interista dovrà fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni. Si rivede De Vrij che, smaltito il COVID, sarà regolarmente in campo al centro della difesa. A completare il pacchetto difensivo con Skriniar salgono le quotazioni di Darmian. Young e Hakimi saranno le frecce sulle corsie esterne con Gagliardini che ritrova una maglia da titolare al posto di Brozovic. Eriksen agirà da play basso con Lautaro e Lukaku a guidare il tandem offensivo.