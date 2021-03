Diretta LIVE Parma-Inter alle 20.45: nerazzurri al Tardini per l’allungo

I nerazzurri contro il Parma cercano l'allungo sul Milan fermato ieri nella gara del Meazza contro l'Udinese

PARMA - Nessuna distrazione, nessun calo di tensione. Antonio Conte vuole il massimo dai suoi ragazzi che questa sera al Tardini possono allungare sul Milan (fermato ieri al Meazza dall'Udinese) e incrementare il proprio vantaggio portandolo a 6 lunghezze. Sanchez si aggiudica una maglia da titolare in attacco accanto a Romelu Lukaku, si accomoda in panchina Lautaro Martinez. Nessuno sconto, Antonio Conte vuole conferme e soprattutto l'ambiente nerazzurro si aspetta una prova convincente dall'Inter in attesa poi della gara di lunedi contro l'Atalanta.