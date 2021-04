Diretta LIVE, Spezia-Inter 0-0: Conte vuol riprendere a marciare al ritmo scudetto

L'Inter torna in campionato contro lo Spezia per tenere il passo e riprendere a correre. Antonio Conte non vuole distrazioni

Redazione1908

LA SPEZIA - Dopo lo stop di Napoli per i nerazzurri è tempo di riprendere a correre in campionato. La squadra di Conte farà visita allo Spezia di Italiano, formazione contro la quale nella gara di andata ha faticato e non poco. Era un'altra Inter quella, un'Inter completamente diversa nello spirito e soprattutto nella mentalità. Antonio Conte insiste su Lautaro in attacco, smentita la possibile staffetta con Sanchez, mentre torna Perisic a sinistra. Per il resto formazione confermata con Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa, Barella-Brozovic-Eriksen a centrocampo, Hakimi e - appunto - Perisic sulle corsie esterne e Lukaku confermatissimo al centro dell'attacco.

SPEZIA 0-0 INTER

20.26 20:26 - 21 apr Poco più di 15 minuti al calcio d'inizio di Spezia-Inter con i nerazzurri che possono allungare sul Milan sconfitto in casa dal Sassuolo 19:02 - 21 apr CALCIO D'INIZIO DELL'INCONTRO FISSATO PER LE 20.45

Questa la formazione ufficiale dei nerazzurri

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 21 Ferrer, 34 Ismaijli, 19 Terzi, 5 Marchizza; 25 Maggiore, 8 Ricci, 24 Estevez; 80 Agudelo, 91 Piccoli, 17 Farias.

A disposizione: 1 Zoet, 4 Acampora, 9 Galabinov, 10 Agoumé, 11 Gyasi, 13 Capradossi, 22 Chabot, 26 Pobega, 31 Verde, 39 Dell'Orco, 69 Vignali, 88 Sena.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Longo, Bottegoni.

Quarto Uomo: Volpi.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Giallatini.

SQUALIFICATI: -

DIFFIDATI: Ferrer, Gyasi, Ricci (S); Darmian, Lukaku, Young (I).