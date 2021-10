Primavera, Empoli-Inter 1-1 risulato finale: zampata di Casadei all’utimo respiro

Quinta giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, che oggi affrontano i campioni d'Italia in carica

Fabio Alampi

Empoli 1-1 Inter

16:56 - 16 ott Non c'è più tempo: Empoli-Inter finisce 1-1, Casadei all'ultimo respiro evita la sconfitta per i nerazzurri. 95' 16:55 - 16 ott PAREGGIO DELL'INTEEEEER!! CASADEIIIIIII!! Il centrocampista nerazzurro riceve palla al limite dell'area di rigore all'ultimo secondo della partita e risolve la mischia con un sinistro imprendibile!! 94' 16:50 - 16 ott Contropiede fulinante dell'Empoli, Degli Innocenti riceve palla e calcia, ma colpisce il palo. 90' 16:46 - 16 ott Concessi 5 minuti di recupero. 86' 16:42 - 16 ott Cambio per l'Empoli: entra Villa per Ekong. 84' 16:41 - 16 ott Inter ancora vicinissima al gol del pareggio: Hvalic si supera sul colpo di testa di Casadei. 82' 16:39 - 16 ott Occasione colossale per Peschetola, che tutto solo a centro area spara addosso a Hvalic. 81' 16:37 - 16 ott Inter a un passo dal gol! Destro potentissimo di Abiuso che si stampa sul palo. 80' 16:40 - 16 ott Ultimo cambio per l'Inter: esce Silvestro, entra Owusu. 77' 16:33 - 16 ott Scontro di testa tra Evangelisti e Peschetola nell'area di rigore dell'Empoli: calciatori a terra, intervengono gli staff medici. 70' 16:28 - 16 ott Altri due cambi per l'Inter: Chivu getta nella mischia Andersen e Iliev al posto di Sangalli e Jurgens. 66' 16:22 - 16 ott Doppia sostituzione Empoli: dentro Rossi e Renzi, fuori Logrieco e Ignacchiti. 62' 16:19 - 16 ott Inter vicina al pareggio! Puizione dalla destra, sponda di Jurgens per Casadei che prova una rovesciata che diventa un assist per Abiuso. Il colpo di testa dell'attaccante nerazzurro viene respinto da un super Hvalic. 58' 16:16 - 16 ott Silvestro, servito da uno splendido passaggio filtrante di Zanotti, si presenta a tu per tu con Hvalic, ma si alza la bandierina del guardalinee: gioco fermo. 55' 16:11 - 16 ott Doppio cambio per l'Inter: entrano Zanotti e Casadei, escono Carboni e Nunziatini. 53' 16:09 - 16 ott Abiuso ferma il contropiede di Logrieco, cartellino giallo per l'attaccante dell'Inter. 51' 16:07 - 16 ott Punizione dalla sinistra per l'Inter: palla tagliata di Carboni, nessun compagno riesce a trovare la deviazione vincente. 47' 16:04 - 16 ott Nunziatini rimane a terra dopo uno scontro di gioco: entra lo staff medico dell'Inter. 46' 16:03 - 16 ott Empoli a un passo dal raddoppio: Boli penetra in area e calcia, Rovida ringrazia il palo. 16:02 - 16 ott Comincia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici. 15:48 - 16 ott Finisce senza recupero il primo tempo di Empoli-Inter: toscani in vantaggio grazie al gol di Ekong. 44' 15:46 - 16 ott Altro traversone dalla sinistra di Carboni, Hvalic blocca il pallone. 41' 15:44 - 16 ott Grande guizzo sulla sinistra di Jurgens, che salta un uomo e mette in mezzo: Pezzola chiude tutto e allontana il pallone. 36' 15:41 - 16 ott Empoli in vantaggio: Baldanzi riceve sulla sinistra, attende l'arrivo a centro area di Ekong e lo serve. L'attaccante azzurro di piatto destro di prima intenzione batte Rovida. 34' 15:37 - 16 ott Punizione dalla linga distanza per l'inter: carboni mette in mezzo, mischia nell'area di rigore dell'Empoli, la difesa azzurra allontana. 30' 15:36 - 16 ott Partita che rimane in equilibrio,grande foga agonistica in mezzo al campo. 27' 15:29 - 16 ott Entrata in ritardo di Nunziatini su Bonassi, giallo anche per il centrocampista dell'Inter. 26' 15:28 - 16 ott Primo cartellino giallo del match: Degli Innocenti ferma fallosamente Jurgens, ammonito. 21' 15:23 - 16 ott Fallo di Grygar su Ekong: punizione da posizione interessante per l'Empoli. 16' 15:18 - 16 ott Punizione dalla tre quarti per l'Inter: calcia Peschetola, allontana la difesa dell'Empoli. 10' 15:14 - 16 ott Altra occasione per l'Empoli: angolo dalla destra, colpo di testa di Boli che sfiora la traversa. 5' 15:08 - 16 ott Prima occasione del match per l'Empoli: Rizza pesca in profondità Logrieco, che sorprende alle spalle Moretti e calcia, para senza problemi Rovida. 3' 15:05 - 16 ott Primo cross dalla sinistra di Carboni, traversone lungo per tutti. 15:02 - 16 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 15:00 15:01 - 16 ott Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Empoli in divisa azzurra, Inter in maglia bianca.

Un punto guadagnato con le unghie e con i denti, ottenuto a tempo praticamente scaduto, dopo aver rischiato più volte di capitolare: l'Inter di Chivu torna dalla trasferta di Empoli con un pareggio ottenuto con carattere, grazie a un gol di Casadei all'ultimo respiro. Complici i tanti elementi impegnati con le Nazionali, il tecnico nerazzurro presenta una squadra con molte novità: in difesa si rivede Cortinovis titolare a più di un anno dall'ultima volta, con Silvestro a destra. Partono dalla panchina Casadei, Zanotti e Iliev. Inizio arrembante dei padroni di casa, campioni d'Italia in carica, che trovano il gol del vantaggio con Ekong. L'Inter non riesce a reagire, e l'Empoli sfiora più volte il raddoppio.

Nella ripresa Chivu pesca dalla panchina: dentro prima Zanotti e Casadei, poi Andersen e Iliev, e la musica cambia. I nerazzurri vanno più volte vicini al pareggio, ma la palla sembra non volere entrare. Nel finale girandola di emozioni: Abiuso colpisce il palo, fa lo stesso Degli Innocenti, che al quarto minuto di recupero vede infrangersi sul legno il colpo del ko. Nell'ultimo tentativo del match Casadei risolve una mischia e di sinitro batte Hvalic. Per l'Inter un punto vitale, in vista della gara di Youth League contro lo Sheriff, in programma martedì pomeriggio.

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal ko casalingo contro la Juventus prima della sosta per le Nazionali, affronta l'Empoli campione d'Italia in carica. Il tecnico nerazzurro presenta una grande novità in difesa, con il ritorno da titolare di Cortinovis a più di un anno dall'ultima volta. In porta gioca Rovida, sulla destra spazio a Silvestro, a centrocampo Sangalli in cabina di regia con Grygar e Nunziatini ai suoi lati, davanti Abiuso supportato da Peschetola e Jurgens. Calcio di inizio alle ore 15.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Inter:

EMPOLI (4-4-2): 1 Hvalic; 19 Boli, 13 Evangelisti, 6 Pezzola (C), 3 Rizza; 67 Bonassi, 5 Degli Innocenti, 25 Ignacchiti, 22 Logrieco; 10 Baldanzi, 17 Ekong

A disposizione: 71 Biagini, 2 Morelli, 7 Rossi, 9 Villa, 11 Magazzu, 12 Toccafondi, 14 Guarino, 16 Heimisson, 21 Fini, 27 Renzi, 28 Indragoli, 98 Dragoner

Allenatore: Antonio Buscè

INTER (4-3-2-1): 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 Moretti, 3 Cortinovis (C), 6 Carboni; 25 Grygar, 4 Sangalli, 18 Nunziatini; 7 Peschetola, 9 Jurgens; 22 Abiuso

A disposizione: 21 Botis, 33 Delvecchio, 2 Zanotti, 8 Casadei, 10 Iliev, 11 Goffi, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 24 Andersen, 30 Owusu

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Davide Di Marco (sez. Ciampino)

Assistenti: Bartolumucci-Arena