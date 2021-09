Primavera, Inter-Juventus 0-2 risultato finale: prima sconfitta per i nerazzurri

Quarta giornata di campionato: test significativo per i nerazzurri. Segui su Fcinter1908 la diretta testuale del match

Prima sconfitta stagionale per l'Inter di Chivu, che perde in casa contro la Juventus. Brutta prestazione della Primavera nerazzurra, che si rende protagonista di un possesso palla sterile e poco produttivo. Inizio di gara positivo per Zanotti e compagni, che nei primi minuti sfiora più volte il gol, ma ad andare in vantaggio sono gli ospiti: Carboni perde un brutto pallone e consente a Mulazzi di servire Turco, che di piatto sinistro non lascia scampo a Botis. Da lì in poi si spegne la luce per l'Inter, che rimane in controllo del gioco ma non crea mai pericoli dalle parti di Senko. La Juventus ne approfitta e trova anche il raddoppio con Turicchia. Chivu prova a dare una svolta al match con un triplo cambio a inizio ripresa, ma la musica non cambia. Sconfitta senza attenuanti per l'Inter, che ora si preparerà per la sfida di Youth League contro lo Shakhtar Donetsk.