Diretta LIVE Inter-Sampdoria 1-0: vantaggio nerazzurro con Gagliardini!

L'Inter Campione d'Italia affronterà al Meazza la Sampdoria di Claudio Ranieri. Per Antonio Conte ampio tournover

MILANO - Il Meazza si prepara ad accogliere l'Inter fresca Campione d'Italia. I nerazzurri oggi scenderanno in campo contro la Sampdoria con la volontà di incrementare il proprio bottino in campionato. Tanti tifosi fuori dallo stadio pronti ad applaudire l'Inter con Antonio Conte che oggi farà un ampio tournover. Si rivede Vecino dal primo minuto, con lui anche Ranocchia e D'Ambrosio. Spazio a Sanchez in attacco con Lautaro, conferme per Eriksen e Hakimi. Tornerà Young sulla corsia sinistra e nuova occasione per Gagliardini a centrocampo.