Primavera, Inter-Spal 0-0 risultato finale: punto che vale oro per i nerazzurri

Pareggio a reti bianche tra Inter e Spal: prestazione opaca per i ragazzi di Madonna, a lungo in balìa degli avversari

Squadre di nuovo in campo per il calcio di inizio: Inter in classica divisa nerazzurra, Spal in maglia biancazzurra.

Inter vicinissima al gol! Satriano sgasa sulla destra e mette in mezzo un gran pallone, Fonseca da due passi a porta spalancata non riesce a mettere in rete.

Inter ancora in avanti: bella combinazione Satriano-Fonseca, palla sulla sinistra per Vezzoni che crossa profondo per Casadei. Torre del centrocampista nerazzurro, Galeotti blocca in presa alta.

Spal a un passo dal vantaggio: Ellertson trova un gran corridoio per Savona, che entra in area e mette in mezzo. Cuellar controlla il pallone e tira da pochi passi, strepitoso in scivolata Casadei.

Riparte con un pareggio per 0-0 contro la Spal il cammino dell'Inter di Armando Madonna. Per la Primavera nerazzurra un punto che, per quanto visto durante i 90 minuti di gioco, è oro: dopo un inizio incoraggiante da parte dell'Inter, il pallino del gioco passa nelle mani degli ospiti, che attaccano a testa bassa e vanno più volte vicini al gol del vantaggio, seppur senza creare grandi pericoli dalle parti di Stankovic (tornato a disposizione dell'Under 19 insieme a Squizzato). Nerazzurri mai pericolosi in zona gol, in sofferenza fisica e sempre in ritardo sugli avversari: serve cambiare registro al più presto per rimanere nelle zone alte della classifica.