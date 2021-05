DIretta LIVE – Juventus-Inter 0-0: nerazzurri padroni del destino bianconero

I nerazzurri a Torino contro la Juventus hanno sul piatto l'occasione di estromettere i bianconeri dalla prossima Champions League

TORINO - Non ci sono titoli in ballo, tutto (o quasi) è già assegnato ma il fascino di Juventus-Inter rimane sempre inalterato. I nerazzurri si presentano a Torino da Campioni d'Italia dopo aver spezzato l'egemonia bianconera che andava avanti da 9 anni. Fosse solo per questo l'interesse per la gara sarebbe già alto, se ci si aggiunge invece che una sconfitta della Juventus potrebbe costare ai bianconeri la prossima partecipazione alla Champions League, l'interesse per la gara diventa altissimo. Sarà la squadra di Antonio Conte padrona del destino dei bianconeri. Una vittoria dei nerazzurri manderebbe definitivamente al tappeto i sogni di gloria bianconeri e per far si che questo accada il tecnico interista manderà in campo quella che abbiamo imparato essere la formazione tipo. Nessuno sconto dunque, Handanovic tra i pali con Skriniar-De Vrij-Bastoni a protezione. Hakimi e Darmian agiranno sulle corsie esterne con Barella-Brozovic-Eriksen a centrocampo. In attacco, ovviamente, Lautaro e Lukaku.