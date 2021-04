Diretta – Inter-Cagliari, calcio d’inizio alle 12.30. Le formazioni ufficiali

Contro gli isolani i nerazzurri cercano di tenere il passo in campionato. Dopo la vittoria del Milan al Tardini per i ragazzi di Conte non c'è tregua, serve una vittoria per ristabilire le distanze dalle inseguitrici

MILANO - Nerazzurri chiamati a tenere il passo in campionato. Dopo la vittoria del Milan di ieri contro il Parma per l'Inter di Antonio Conte non è il momento di distrarsi. Vincere per demoralizzare le inseguitrici, questo il dogma del tecnico interista che vuole il massimo dalla sua squadra in vista del rush finale in campionato. Nove gare al termine della stagione, 11 punti di vantaggio sulla seconda, un bottino da capitalizzare al meglio, per questo il tecnico interista tiene alta la tensione all'interno dello spogliatoio. Contro il Cagliari non sono ammessi passi falsi, serve una vittoria per lanciare un segnale forte e chiaro. L'Inter ha fame di vittorie.