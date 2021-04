Diretta LIVE – Inter-Verona, calcio d’inizio al Meazza per le ore 15.00. LE UFFICIALI

I nerazzurri chiamai a rialzare la testa dopo i due pareggi contro Napoli e Spezia. Al Meazza sarà di scena il Verona, calcio d'inizio fissato alle ore 15.00

MILANO - Torna il campionato, dopo due pareggi contro Napoli e Spezia, per i nerazzurri è tempo di riprendere la marcia per arrivare al traguardo ambito. Antonio Conte non vuole cali di concentrazione, due distrazioni sono troppe e serve tornare a macinare punti in campionato per tenere a distanza le inseguitrici e focalizzarsi sull'obiettivo.