Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: inizio match ore 20.45

Gara di cartello allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli tra gli azzurri e l'Inter di Antonio Conte che non vuol perdere terreno sul Milan

NAPOLI - Si accendono i riflettori allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli per la sfida tra i partenopei e l'Inter. Nerazzurri chiamati a replicare alla vittoria dei rossoneri contro il Genoa al Meazza, Napoli che invece vuole approfittare del passo falso della Juventus per portarsi in zona champions. Gara piena di motivazioni quella di questa sera, tra due squadre a caccia di conferme. Conte contro Gattuso, Napoli contro Inter. Saranno scintille.