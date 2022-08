Primavera, Bologna-Inter 2-1 risultato finale: nerazzurri sconfitti all’esordio

I ragazzi di Chivu, campioni d'Italia in carica, perdono sul campo dei rossoblu: non basta il gol di Carboni

Comincia con una sconfitta la stagione 2022/2023 dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra, campione d'Italia di categoria in carica, perde 2-1 sul campo del Bologna, al termine di un match giocato sotto ritmo e condizionato dal grande caldo. Il tecnico interista presenta una squadra molto giovane, con due soli fuoriquota: Zanotti e Fontanarosa. Dopo una prima fase di studio, il Bologna passa in vantaggio grazie a un'incertezza di Botis, che non allontana un pallone tutt'altro che insidioso favorendo il tap in di Paananen.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia da trasferta.

Prima ammonizione della partita: intervento in ritardo di Zuberek su Maltoni, cartellino giallo per l'attaccante dell'Inter.

Cross insidioso dalla destra per il Bologna, Guercio fa buona guardia e allontana di testa: corner per i rossoblu.

Bologna in vantaggio: sinistro dal limite di Pyythia, incertezza di Botis che respinge corto, favorendo il facile tap in Paananen.

Aumenta la pressione dell'Inter: Zanotti sfonda a destra e crossa in mezzo, allontana in qualche modo la difesa del Bologna.

Bonavita non ce la fa: primo cambio per l'Inter, entra Andersen.

Ci prova ancora Paananen, il suo sinistro in diagonale viene mandato in calcio d'angolo da Botis.

Finisce qui il primo tempo di Bologna-Inter: padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Paananen.

Ancora Inter: Zanotti allarga per Martini, il suo diagonale di destro non sorprende Bagnolini.

Torna in vantaggio il Bologna: tocco fortuito di Stabile che regala il pallone ad Anatriello, che deve solamente spingerlo in rete da pochi passi.

Due sostituzioni per l'Inter: dentro Sarr e Curatolo per Carboni e Zuberek.

Grande occasione per l'Inter: Bagnolini perde malamente il pallone in presa alta, Sarr di testa non inquadra lo specchio della porta.

Crampi per Stabile dell'Inter e per Stivanello del Bologna: gioco momentaneamente interrotto.

Stabile non ce la fa, ultimo cambio per l'Inter: entra Di Maggio, Kamate scala a fare il terzino sinistro.

Cambio per il Bologna: entra Ebone per Mmaee.

Non c'è più tempo: finisce 2-1 la sfida tra Bologna e Inter. Decidono i gol rossoblu di Paananen e Anatriello, non basta la rete nerazzurra di Carboni.

Comincia da Bologna la stagione 2022/2023 dell'Inter di Cristian Chivu, campione in carica della categoria Primavera. Il tecnico nerazzurro riparte dalla fantasia di Carboni e Iliev, schierati a supporto dell'unica punta Zuberek. In porta Botis, in difesa i fuoriquota Zanotti e Fontanarosa con Guercio e Stabile, in mezzo al campo Stankovic in cabina di regia con Bonavita e Martini ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 16:30.