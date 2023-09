Primavera, Cagliari-Inter 1-1 risultato finale: 2 punti buttati per i nerazzurri

I ragazzi di Chivu passano in vantaggio con Di Maggio, ma si fanno rimontare nonostante la superiorità numerica

Finisce 1-1 la sfida della Domus Arena tra Cagliari e Inter. Occasione sprecata per i nerazzurri, che buttano letteralmente via 2 punti. Partono forte i ragazzi di Chivu, che prendono in mano il comando delle operazioni e si rendono più volte pericolosi dalle parti di Iliev. Il gol del vantaggio è nell'aria, e arriva poco dopo la mezz'ora: palla in profondità di Stankovic, Di Maggio controlla, resiste al recupero dei difensori rossoblu e batte il portiere avversario.

18:28 - 2 set Non cè più tempo! Cagliari-Inter termina con il punteggio di 1-1. Vantaggio nerazzurro con Di Maggio, i rossoblu pareggiano nella ripresa con un calcio di rigore di Carboni. 94' 18:25 - 2 set Traversone dalla sinistra di Owusu, palla lunga per chiunque. 18:21 - 2 set Concessi 6 minuti di recupero. 89' 18:21 - 2 set Anche l'Inter in 10: rosso diretto per Stankovic, punito per un gesto di reazione. 83' 18:13 - 2 set Ci prova ancora Owusu, tentativo da dimenticare. 79' 18:09 - 2 set Chivu si gioca il tutto per tutto: dentro anche Berenbruch per Aidoo. 78' 18:08 - 2 set Ammonito Iliev per perdita di tempo. 77' 18:07 - 2 set Altri due cambi per il Cagliari: escono Carboni e Arba, entrano Conti e Cogoni. 70' 18:01 - 2 set Sostituzione anche per il Cagliari: esce Sulev, al suo posto Caddeo. 70' 18:01 - 2 set Doppio cambio per l'Inter: entrano Vedovati e Mosconi per Di Maggio e Quieto. 69' 18:00 - 2 set Occasionissima per l'Inter: cross dalla destra di Aidoo, colpo di testa di Spinaccè, palla che si stampa sul palo. 65' 17:55 - 2 set Owusu prova a fare tutto da solo, converge dalla sinistra e calcia dal limite: palla fuori. 62' 17:52 - 2 set Gol del Cagliari: Carboni non sbaglia dagli 11 metri e spiazza Calligaris. 61' 17:55 - 2 set Calcio di rigore per il Cagliari: entrata completamente senza senso di Stante su Vinciguerra, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto, ammonendo il difensore dell'Inter. 57' 17:47 - 2 set Sostituzione Inter: entra Guercio per Maye. 56' 17:47 - 2 set Ancora Inter: Quieto porta palla e calcia dal limite dell'area, il suo tiro viene deviato e rischia di beffare Iliev, ma finisce in calcio d'angolo. 54' 17:45 - 2 set Inter vicina al raddoppio: azione manovrata dei nerazzurri, Quieto premia l'inserimento di Akinsanmiro ma il nigeriano non riesce a dar forza al suo tiro. 51' 17:41 - 2 set Cambio per il Cagliari: fuori Konaté, dentro Casali. 48 17:38 - 2 set Cagliari in 10: entrata durissima di Balde su Aidoo, l'arbitro estrae il secondo cartellino giallo per il centrocampista rossoblu. 46' 17:35 - 2 set Subito un cambio per l'Inter: esce Sarr, entra Owusu. 17:35 - 2 set Comincia il secondo tempo di Cagliari-Inter. 17:20 - 2 set Finisce qui il primo tempo di Cagliari-Inter: nerazzurri avanti grazie al gol di Di Maggio. 47' 17:18 - 2 set Ci prova Cocchi dalla distanza, conclusione sballata. 17:16 - 2 set Concessi 3 minuti di recupero. 45' 17:16 - 2 set Vinciguerra attacca sulla sinistra e cade in area di rigore, l'arbitro lascia correre. 42' 17:13 - 2 set Giocata pericolosa di Maye, che colpisce la palla ma poi anche Konaté: cartellino giallo per il difensore dell'Inter. 37' 17:10 - 2 set Altra occasione per l'Inter: numero di Quieto sulla sinistra, che salta un avversario e crossa. Spinaccè ci arriva ma di testa non trova la porta. 35' 17:09 - 2 set Entrata in ritardo di Balde su Di Maggio, ammonito il centrocampista del Cagliari. 32' 17:05 - 2 set GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! DI MAGGIOOOOOO!! Gran palla in profondità di Stankovic che premia l'inserimento di Di Maggio. Il centrocampista nerazzurro controlla, resiste al tentativo di recupero dei difensori del Cagliari e batte Iliev! 25' 16:56 - 2 set Ancora Inter: numero sulla sinistra di Quieto, palla in mezzo, Iliev anticipa il taglio di Spinaccè e blocca. 24' 16:56 - 2 set Inter pericolosa: Cocchi entra in area dalla sinistra e mette in mezzo, Iliev tocca, la difesa del Cagliari allontana con affanno in corner. 23' 16:54 - 2 set Konaté accelera e verticalizza per Mutandwa, bravo Calligaris a uscire e a chiudere tutto. 19' 16:51 - 2 set Potenziale chance per il Cagliari: Konaté scappa sulla destra e mette in mezzo per Vinciguerra, che non trova però la coordinazione giusta e non riesce a calciare. 14' 16:45 - 2 set Bella azione dell'Inter: Cocchi serve Sarr, che di prima manda Di Maggio in porta, Iliev è attento e chiude in uscita. 9' 16:41 - 2 set Si fa vedere in avanti il Cagliari: Konaté si invola verso la porta, Maye e Cocchi lo contengono e mettono la palla in calcio d'angolo. 8' 16:39 - 2 set Ancora Inter: cross dalla sinistra di Cocchi, Di Maggio colpisce di testa ma manda il pallone ben lontano dalla porta del Cagliari. 7' 16:38 - 2 set Prima occasione per l'Inter: Stankovic riceve al limite, controlla e lascia partire un tiro violentissimo, grande parata di Iliev che manda in corner. 4' 16:35 - 2 set Splendida palla filtrante di Quieto per Di Maggio che mette in mezzo, la difesa del Cagliari si rifugia in calcio d'angolo. 2' 16:33 - 2 set Aidoo accelera sulla destra e viene steso da Vinciguerra: calcio di punizione per l'Inter. 16:32 - 2 set Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Cagliari. 16:28 16:31 - 2 set Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Cagliari in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

La ripresa si fa subito in discesa per l'Inter: Balde si fa espellere ingenuamente e costringe il Cagliari a giocare per tutto il secondo tempo in 10. I nerazzurri non sfruttano il vantaggio, rallentano i ritmi e vengono puniti: entrata senza senso di Stante su Vinciguerra, l'arbitro concede un calcio di rigore e Carboni non sbaglia dal dischetto. Chivu reagisce inserendo tutte le punte a sua disposizione, ma la musica non cambia. Nel finale si fa cacciare anche Stankovic per un gesto di reazione leggero ma comunque da evitare.

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, dopo il successo nella gara di esordio contro l'Empoli, affronta il Cagliari di Pisacane, sconfitto per 3-1 dalla Juventus. Il tecnico nerazzurro presenta 2 novità rispetto alla formazione scesa in campo settimana scorsa dal primo minuto: in difesa, al posto di Stabile (convocato in Prima Squadra), spazio al 2006 Maye, mentre in attacco Spinaccè rileva lo squalificato Kamate, completando il tridente offensivo con Sarr e Quieto. In panchina occhi puntati sul 2007 Mosconi.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

CAGLIARI (4-3-3): 1 Iliev; 2 Arba, 6 Pintus, 23 Catena, 3 Idrissi; 11 Sulev, 10 Carboni (C), 15 Baldé; 45 Konaté, 20 Mutandwa, 22 Vinciguerra. A disposizione: 21 Renna, 24 Wodzicki, 5 Conti, 7 Pulina, 8 Caddeo, 9 Achour, 13 Cogoni, 14 Deriu, 17 Malfitano, 27 Franke, 99 Casali. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (4-3-3) 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 23 Mayé, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (C), 8 Di Maggio; 9 Sarr, 22 Spinaccè, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 7 Owusu, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 24 Ricordi, 26 Miconi, 28 Mazzola, 31 Zanchetta, 34 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta). Assistenti: D'Ascanio - Fratello.