Le due squadre scendono in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Genoa in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.

Grande occasione per il Genoa: Ekhator si presenta a tu per tu con il portiere, Raimondi esce tempestivamente e si oppone.

Calcio d'angolo dalla sinistra per l'Inter: batte Cocchi, sul secondo palo arriva Di Maggio che in equilibrio precario non riesce a trovare la porta.

Che spreco per l'Inter! Calvani sbaglia il rinvio e regala il pallone a Quieto, che anzichè calciare cerca Kamate, preso in contro tempo.

Subito 3 cambi per l'Inter: dentro Alexiou, Bovo e Owusu per Stante, Zanchetta e Quieto.

Palla in profondità per Sarr, lancio troppo lungo che termina tra le braccia di Calvani.

Occasione per l'Inter: Owusu accelera sulla sinistra e mette in mezzo, arriva Di Maggio che calcia a colpo sicuro, Abdellaoui si immola in scivolata e mura il tentativo del centrocampista nerazzurro.

Cambio per il Genoa: entra Omar per Ekhator.

Cambio per l'Inter: entra Mosconi per Berenbruch.

Non c'è più tempo: Genoa-Inter termina in parità con il punteggio di 1-1.

Nella ripresa Chivu cambia subito 3 elementi (Alexiou, Bovo e Owusu per Stante, Zanchetta e Quieto), ma creare pericoli con le condizioni metereologiche in continuo peggioramento non è facile. Serve l'episodio, che arriva al 61': tiro dalla distanza di Berenbruch, deviazione determinante di Barbini e palla in rete. Nel finale l'Inter ci prova, ma il risultato non cambierà più: i nerazzurri rimangono saldamente in testa alla classifica, e sabato prossimo ospiteranno la Juventus.